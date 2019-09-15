Первый день показов на Long Fashion Weekend состоялся в Челябинске

Мероприятие посетил и корреспондент медиахолдинга ОТВ.

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С 14 по 15 сентября в Челябинске проходит одно из самых модных мероприятий — Long Fashion Weekend осень-зима 2019-2020.

В первый день показов состоялись презентации коллекций преимущественно южноуральских брендов. Но и присутствовали коллекции от зарубежных дизайнеров. Так, модные новинки представили казахстанские и эстонские дизайнеры одежды. Но и модные тренды были представлены не только в одежде, а также в макияже, который делали моделям визажисты согласно последним тенденциям.

А в перерывах между показами состоялись музыкальные и танцевальные перфомансы.

Также на стене одного из общежитий ЮУрГУ перед показом было представлено новое граффити, которое оценил и ректор научно-исследовательского университета Александр Шестаков.

Сегодня, 15 сентября, состоится второй день показов на Long Fashion Weekend-2019. И там участников мероприятия ждут в Доме фотографов, где для них представят товары дизайнеров, а также лекции от спикеров, в том числе и из Сан-Франциско, которые продлятся с 15:00 до 21:00.