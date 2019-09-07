На Кировке состоялся традиционный «Парад моды»

В показе приняли участие ведущие медиахолдинга ОТВ.

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В преддверии Дня города на главной пешеходной улице Челябинска состоялся традиционный «Парад моды». Уже 16-ый раз подряд модный показ становится местом притяжения гостей и жителей города. Самые лучшие моменты шоу в нашем фоторепортаже.

По традиции открыл «Парад моды» исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

В модном показе были представлены новейшие коллекции лучших челябинских бутиков. Модели не просто дефилировали, каждая проходка сопровождалась уникальным шоу, подготовленным специально для каждой коллекции.

Кстати, получалось дефилировать по подиуму не только у моделей. Ведущие медиахолдинга ОТВ с легкостью справились с ролью и представили одежду в этническом стиле.

Напомним, сегодня, 7 сентября, Челябинск празднует День города. О том, что ждет челябинцев в этот день, можно почитать в нашем материале.