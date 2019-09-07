В преддверии Дня города на главной пешеходной улице Челябинска состоялся традиционный «Парад моды». Уже 16-ый раз подряд модный показ становится местом притяжения гостей и жителей города. Самые лучшие моменты шоу в нашем фоторепортаже.
По традиции открыл «Парад моды» исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.
В модном показе были представлены новейшие коллекции лучших челябинских бутиков. Модели не просто дефилировали, каждая проходка сопровождалась уникальным шоу, подготовленным специально для каждой коллекции.
Кстати, получалось дефилировать по подиуму не только у моделей. Ведущие медиахолдинга ОТВ с легкостью справились с ролью и представили одежду в этническом стиле.
Напомним, сегодня, 7 сентября, Челябинск празднует День города. О том, что ждет челябинцев в этот день, можно почитать в нашем материале.