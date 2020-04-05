Традиционное аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска 6 апреля

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

Послушать 00:00

В понедельник, 6 апреля, в администрации Челябинска состоится очередное аппаратное совещание. В рамках собрания главы районов и начальники управлений зачитают доклады о выполненных на прошлой недели заданиях и получат новые от главы города Натальи Котовой.

Возможно, на этой неделе речь пойдёт о количестве заболевших в Челябинске коронавирусной инфекцией и ОРВИ и гриппом, а также о дистанционной работе школ и других образовательных учреждений.

Посмотреть аппаратное собрание лично можно завтра в 10:00 по челябинскому времени на сайте 1obl.tv и в социальных сетях «Первого областного».