Аппаратное собрание в мэрии Челябинска пройдёт 20 апреля

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 20 апреля, в здании администрации Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание во главе с мэром города Натальей Котовой. Участники заседания — главы районов и начальники управлений — зачитают доклады о том, какие поручения главы Челябинска они выполнили на прошлой неделе, а какие ещё в процессе выполнения. По итогам докладов Наталья Котова даст указания на новую неделю.

Посмотреть трансляцию аппаратного собрания можно лично онлайн в социальных сетях «Первого областного», а также на сайте 1obl.tv. Начало в 10:00 по челябинскому времени.