Минздрав РФ назвал покупку аппаратов ИВЛ для домашнего использования бессмысленной

По словам сотрудников ведомства, назначать применение аппарата имеет право только врач.

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В СМИ появилась информация о том, что состоятельные россияне начали скупать аппараты искусственной вентиляции лёгких на фоне распространения в России коронавирусной инфекции. Известно, что аппараты покупаются с целью создания частных реанимаций, а также для личного использования. Вот только в министерстве здравоохранения Российской Федерации такие покупки не одобрили.

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о частных покупателях аппаратов искусственной вентиляции лёгких для личного использования в домашних условиях Минздрав России сообщает: определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара»,— говорится в сообщении.

Также в Минздраве отмечают, что для лечения тяжёлой пневмонии одним аппаратом искусственной вентиляции лёгких не обойтись: дополнительно необходимы и другие медицинские технологии, которые применяются исключительно в реанимациях и в отделениях интенсивной терапии. Таким образом, покупка аппарата ИВЛ является бессмысленной.