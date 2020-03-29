Традиционное аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска 30 марта

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.ru

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В понедельник, 30 марта, в здании администрации Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание во главе с мэром города Натальей Котовой. В рамках заседания главы районов и начальники управлений администрации зачитают доклады о том, какие поручения главы они выполнили на прошлой неделе, а какие ещё в процессе, и получат задания на новую неделю.

Возможно, одной из главных тем станет обсуждение эпидемиологический ситуации в городе. Как известно, заболеваемость ОРВИ и гриппом за последние полторы недели выросла на более чем 20%. Кроме того, выявлен ещё один случай заболевания коронавирусом.

Посмотреть трансляцию совещания можно на сайте 1obl.tv и в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.