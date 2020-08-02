Традиционное аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска 3 августа

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 3 августа, в здании администрации Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание. Начальники управлений и главы районов зачитают свои доклады, посредством которых расскажут о том, какие поручения главы города Натальи Котовой они выполнили, а какие ещё в процессе выполнения. Выслушав доклады, мэр Челябинска даст чиновникам задания на новую неделю.

Посмотреть аппаратное совещание лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях сайта «Первый областной». Начало в 10:00 по челябинскому времени.