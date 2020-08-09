Аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска 10 августа

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 10 августа, в здании администрации Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений зачитают свои доклады, посредством которых расскажут о том, какие поручения главы города Натальи Котовой они выполнили, а какие ещё в процессе выполнения. Выслушав чиновников, мэр даст новые указания на неделю.

Посмотреть трансляцию совещания лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.