Традиционное аппаратное собрание пройдёт в мэрии Челябинска 17 августа

Посмотреть заседание можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 17 августа, в здании администрации Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание. Начальники управлений и главы районов расскажут мэру города Наталье Котовой о том, какие задания, порученные на прошлом собрании, они выполнили, а какие ещё процессе выполнения. Выслушав доклады чиновников, глава Челябинска даст задания на новую неделю.

Посмотреть трансляцию аппаратного совещания лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.