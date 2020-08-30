Аппаратное собрание пройдёт в мэрии Челябинска 31 августа

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 31 августа, в здании администрации Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений посредством своих докладов расскажут о том, какие задания мэра Натальи Котовой они выполнили на прошлой неделе, а какие только в процессе выполнения. Выслушав чиновников, глава Челябинска даст задания на новую неделю.

Посмотреть трансляцию аппаратного собрания лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.