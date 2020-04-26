Традиционное аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска 27 апреля

Посмотреть совещание можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 27 апреля, в здании администрации Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание во главе с мэром города Натальей Котовой. Как обычно, начальники управлений и главы районов зачитают доклады о выполненных на прошлой неделе заданиях и получат новые.

Скорее всего, на этой неделе речь пойдёт о количестве заболевших коронавирусом в городе, а также об уборке и санитарной обработке Челябинска.

Посмотреть трансляцию совещания можно лично в социальных сетях «Первого областного» и на сайте 1obl.tv. Начало в 10:00 по челябинскому времени.