Традиционное аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска 18 мая

Посмотреть трансляцию заседания можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 18 мая, в здании администрации Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание. Начальники управлений и главы районов зачитают свои доклады и расскажут о том, какие работы они провели за последние две недели, а какие поручения главы Челябинска ещё находятся в процессе исполнения.

Возможно, речь пойдёт о борьбе с коронавирусом в городе, а также о праздновании 9 мая. Затем мэр Челябинска Наталья Котова даст представителям районов и управлений задания на новую неделю

Посмотреть аппаратное собрание лично можно завтра в 10:00 по челябинскому времени в социальных сетях «Первого областного», а также на сайте 1obl.tv.