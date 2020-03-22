Традиционное аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска 23 марта

Посмотреть трансляцию можно будет онлайн на 1obl.tv.

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Завтра, 23 марта, в здании администрации Челябинска состоится очередное аппаратное совещание. В ходе заседания начальники управлений и главы районов города расскажут главе Челябинска Наталье Котовой о том, какие задания они выполнили на прошлой неделе, а также как проходят текущие работы. Мэр города выслушает доклады участников заседания и даст задания на новую неделю.

Следить за ходом аппаратного совещания можно онлайн на сайте 1obl.tv и в социальных сетях «Первого областного». Обращаем внимание зрителей на то, что в этот раз аппаратное совещание начнётся в 9:00 по челябинскому времени.