«Работы идут согласно графику»: Наталья Котова проверила строительство транспортных развязок

Мэр города лично посетила все три стройки.

Послушать 00:00

В Челябинске продолжают строить важные транспортные развязки в разных частях города. Сегодня, 17 марта, глава Челябинска Наталья Котова лично посетила стройки путепровода на улице Дарвина, моста в районе «Мечел-кокса» и развязки на улицах Братьев Кашириных и Российской и рассказала на своей странице в Instagram, когда по ним уже возможно будет проехать.

«Дарвина-Троицкий тракт. Работы ведутся согласно графику, в июле подрядчик обещает запустить движение. Мост в районе „Мечел-кокса“. Отставания от графика нет. Движение будет открыто в июне. Развязка в районе Цирка строится также без отставаний от графика. Здесь работы будут завершены в мае этого года»,— сообщила мэр.

Отметим, в ходе публичных слушаний по путепроводу на улице Дарвина, которые состоялись летом прошлого года, было сказано, что первая часть путепровода будет построена к концу 2020 года. При этом власти города отказались расширять дорогу до шести полос. Мост в районе «Мечел-кокса» закрыли из-за аварийного состояния ещё в конце 2018 года и открыть обновлённый обещали как раз в июне 2020-го. Развязку в районе Цирка строят уже несколько лет, причём летом прошлого года подрядчик обещал достроить её до конца 2019 года. Потом сроки перенесли.