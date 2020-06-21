Традиционное аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска 22 июня

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 22 июня, в здании администрации Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений расскажут, какие задания мэра города Натальи Котовой они выполнили на прошлой неделе, а какие ещё в процессе выполнения, зачитав подготовленные доклады. Выслушав чиновников, глава Челябинска даст задания на новую неделю.

Посмотреть трансляцию лично можно в социальных сетях «Первого областного», а также на сайте 1obl.tv. Начало в 10:00 по челябинскому времени.