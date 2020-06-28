Аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска 29 июня

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 29 июня, в здании администрации Челябинска пройдёт очередное аппаратное совещание во главе с мэром города Натальей Котовой. Главы районов и начальники управлений расскажут о том, какие задания, полученные на прошлой неделе от главы Челябинска, они выполнили, а какие ещё в процессе выполнения. Наталья Котова выслушает доклады чиновников и даст задания на новую неделю.

Посмотреть трансляцию лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.