Аппаратное совещание пройдёт в мэрии Челябинска 6 июля

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 6 июля, в здании администрации Челябинска пройдёт очередное аппаратное совещание. Главы районов и начальники управлений отчитаются главе города Наталье Котовой о том, какие задания они выполнили на прошлой неделе, а какие ещё в процессе выполнения. Наталья Котова выслушает доклады чиновников и даст поручения на новую неделю.

Вероятно, в этот раз речь пойдёт о коронавирусной инфекции, а также о строительстве социальных объектов в городе.

Посмотреть трансляцию лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало совещания в 10:00 по челябинскому времени.