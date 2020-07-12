Аппаратное собрание пройдёт в мэрии Челябинска 13 июля

Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 13 июля, в здании администрации Челябинска пройдёт очередное аппаратное совещание во главе с мэром города Натальей Котовой. Начальники управлений и главы районов расскажут о том, какие поручения мэра, полученные на прошлой неделе, они выполнили, а какие ещё в процессе выполнения. Выслушав доклады чиновников, Наталья Котова даст задания на следующую неделю.

Посмотреть трансляцию собрания лично можно на сайте 1obl.tv, а также в социальных сетях «Первого областного». Начало в 10:00 по челябинскому времени.