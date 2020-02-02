Традиционное аппаратное совещание пройдет в Челябинске

Наталья Котова заслушает доклады глав районов города.

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В Челябинске в понедельник, 3 февраля, состоится традиционное аппаратное совещание под руководством главы города. Наталья Котова заслушает доклады глав районов и ведомств администрации Челябинска, проконтролирует выполнение поставленных задач, а также даст рекомендации по задачам на следующую неделю.

Все желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции совещания. Начало 3 февраля в 09:30 по местному времени. Посмотреть трансляцию можно на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного».