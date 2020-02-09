Аппаратное совещание в мэрии Челябинска пройдет в прямом эфире

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В Челябинске состоится традиционное аппаратное совещание под руководством главы города Натальи Котовой. Главы районов и структурных подразделений расскажут о проделанной работе, а также о проблемах и вопросах, которые им предстоит решить за неделю. Глава города объявит о текущих изменениях в мэрии, заслушает доклады и даст рекомендации по дальнейшей деятельности управлений и администраций районов.

Онлайн-трансляция аппаратного совещания начнется 10 февраля в 10:00 по местному времени на сайте 1obl.tv и в социальных сетях «Первого областного».