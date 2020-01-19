Традиционное аппаратное совещание пройдет в администрации Челябинска

Все желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию докладов.

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В городской администрации Челябинска состоится традиционное аппаратное совещание. Мэр города Наталья Котова заслушает доклады глав районов о проделанной работе, текущих делах и планах на ближайшую неделю. Глава города скорректирует планы, а также отметит, на что в работе стоит обратить пристальное внимание.

Онлайн-трансляция с аппаратного совещания будет вестись на сайте 1obl.tv и в социальных сетях сайта «Первый областной». Все желающие могут присоединиться 20 января в 10:00 по местному времени.