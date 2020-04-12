Традиционное аппаратное собрание пройдёт в мэрии Челябинска 13 апреля

Посмотреть совещание можно на сайте 1obl.tv.

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В понедельник, 13 апреля, в здании администрации Челябинска пройдёт традиционное аппаратное совещание во главе с мэром города Натальей Котовой. Как обычно, главы районов и начальники управлений расскажут о том, какие задания они выполнили на прошлой неделе, а какие ещё в процессе, и получат новые указания.

Скорее всего, на этой неделе речь пойдёт об обработке города от клещей, а также о статистике заболеваний коронавирусной инфекцией.

Посмотреть трансляцию аппаратного собрания можно в социальных сетях «Первого областного», а также на сайте 1obl.tv. Начало в 10:00 по челябинскому времени.