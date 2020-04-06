Дети в дом: Наталья Котова распорядилась о закрытии школьных стадионов

Мэр Челябинска еще раз напомнила о необходимости соблюдения самоизоляции.

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В ходе аппаратного совещания, которое сегодня прошло в администрации Челябинска в сокращенном варианте, Наталья Котова поручила руководителю комитета по делам образования Наталье Портье провести отдельные беседы с директорами школ. В выходные глава города заметила, что на школьных стадионах собирается детвора, нарушая режим самоизоляции.

«Вчера в микрорайонах северо-запада, в частности в Парковом, было очень много детей на стадионах. Школы открыли стадионы, поэтому с руководителями школ обязательно проведите беседы, все находятся на самоизоляции, поэтому стадионы не открываем, с родителями провести беседу, чтобы дети максимально были дома, с педагогами провести беседу, чтобы они составили расписание так, чтобы все были максимально заняты. Родителей предупредите через классных руководителей, чтобы самоизоляция выполнялась», — поручила Наталья Котова.

На ближайшем селекторном совещании информация будет доведена до руководителей образовательных учреждений. Родителям же необходимо напомнить детям, что самоизоляция — это не каникулы, ее правила необходимо выполнять, чтобы не допустить распространения коронавируса.

По всем вопросам о COVID-19 и ограничительных мерах можно обратиться по телефону горячей линии Правительства Челябинской области: 8-800-201-41-88.