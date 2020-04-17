Свято-Казанский женский монастырь готовится к Пасхе

Почти 500 яиц покрасили сестры для прихожан.

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В Свято-Казанском женском монастыре подготовились к празднику Пасхи Христовой. Готовиться к главному церковному празднику начали задолго до него, ведь у сестер-послушниц очень много дел.

«Начинается подготовка с глобальной уборки, моется полностью храм, моем окна, ставим леса, на которых наши послушницы моют окна, уборка территории. Перед Пасхой у нас 40-дневный пост, 6 недель и 7 неделя Страстная», — рассказали корреспонденту медиахолдинга ОТВ послушницы.

Кроме уборки перед самой Пасхой сестры красят яйца. В работе они используют только натуральные красители.

«Небольшие партии загружают в хозяйственную сетку и опускают в кастрюлю с луковой шелухой, её переваривают накануне. Цвет получается насыщенным. К сырым яйцам с помощью ниток и капрона прикрепила веточки петрушки из сада обители. А потом также отварила в луковой шелухе. Зелень оставляет следы на скорлупе», — отмечают сестры.

Всего в монастыре к Пасхе подготовили почти 500 яиц.