/ Борис Дубровский повез южноуральских предпринимателей в Японию

Делегацию Челябинской области ждут три плотных рабочих дня.

Работу за пределами Челябинской области продолжает губернатор Борис Дубровский. На этой неделе глава региона отправился в Японию, возглавив официальную делегацию Южного Урала. В ее составе представители промышленности и специалисты в области здравоохранения. Им предстоит работа в Токио и Осаке до 26 сентября.

В рамках визита пройдут переговоры главы региона Бориса Дубровского с вице-президентом ассоциацией РОТОБО Норихико Исигуро, презентация инвестиционного потенциала Челябинской области. Запланировано подписание соглашения между компаниями DHOWA TECHNOS CO., LTD и ООО «ЭлМетро-Инжиниринг». На отдельных сессиях представители южноуральских компаний проведут презентации своих инвестиционных проектов, пройдут бизнес-встречи компаний Челябинской области и японских партнеров в формате B2B. Для представителей здравоохранения Челябинской области разработана отдельная программа, включающая встречи и знакомство с достижениями японских коллег. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Кроме того, губернатор Борис Дубровский встретится с послом России в Японии Михаилом Галузиным.

Отметим, что товарооборот Челябинской области с Японией ежегодно растет.

Например, в 2017 году он составил 38,3 миллиона долларов — это 119,3% от результата 2016 году.