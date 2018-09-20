/ Прогулку Бориса Дубровского с супругой сняли на видео жители Кыштыма

Кадры распространились в Сети.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

После концерта духовной музыки, прошедшего в Кыштыме в начале сентября, губернатор Борис Дубровский отправился гулять по набережной с супругой. Накануне в Сети появилось видео пользователей, которые запечатлели трогательный момент четы Дубровских. На кадрах губернатор вместе с супругой и главой Кыштымского района Людмилой Шеболаевой осматривают вечернюю набережную, обмениваются шутками.

А не будет такого сюжета, где бы показали, как губернатор проводит время вне политики? Всегда интересно понять, какой человек дома, с родными. — недавно высказывали пожелание подписчики группы 1obl.ru «ВКонтакте».

Отметим, что несколько лет назад Борис Дубровский с супругой уже попадали в объективы камер. Это тоже произошло во время концерта духовной музыки.