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сегодня в 12:19
«Жить здесь и сейчас»: интервью с Борисом Дубровским
Серия бесед с губернатором выйдет на телеканале ОТВ.
/ Прогулку Бориса Дубровского с супругой сняли на видео жители Кыштыма

Прогулку Бориса Дубровского с супругой сняли на видео жители Кыштыма

Кадры распространились в Сети.
сегодня в 17:16
  |  Общество

После концерта духовной музыки, прошедшего в Кыштыме в начале сентября, губернатор Борис Дубровский отправился гулять по набережной с супругой. Накануне в Сети появилось видео пользователей, которые запечатлели трогательный момент четы Дубровских. На кадрах губернатор вместе с супругой и главой Кыштымского района Людмилой Шеболаевой осматривают вечернюю набережную, обмениваются шутками.

А не будет такого сюжета, где бы показали, как губернатор проводит время вне политики? Всегда интересно понять, какой человек дома, с родными. — недавно высказывали пожелание подписчики группы 1obl.ru «ВКонтакте».

Отметим, что несколько лет назад Борис Дубровский с супругой уже попадали в объективы камер. Это тоже произошло во время концерта духовной музыки.

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