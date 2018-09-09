/ Названа дата проведения Тотального диктанта

Организаторы Тотального диктанта назвали точную дату проведения следующего мероприятия. Каждый желающий сможет проверить свой уровень грамотности 13 апреля 2019 года.
Организаторы отмечают, что для них важно показать, что писать правильно — модно, и называют диктант «праздником русского зыка».
13 апреля 2019 года более 200 тысяч участников сядут за парты и добровольно напишут диктант. Для нас особенно важно показать, что писать грамотно — это модно, и помочь тем, кто желает подтянуть свои знания или вспомнить правила. Тотальный диктант — это праздник русского языка, возможность проверить себя и выявить пробелы в орфографии и пунктуации. — говорится в заявлении организаторов.
Напомним, Тотальный диктант проводится с 2004 года. В 2018 году 91 челябинец написал работу на «отлично». Грамотность участников оценивали филологи из ведущих ВУЗов города. Отметим, что среди отличников прошлого диктанта — слепоглухая участница и жительница Челябинска с ДЦП.