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/ Жители области могут написать Всероссийский правовой диктант

Жители области могут написать Всероссийский правовой диктант

Проверить себя на юридическую грамотность смогут граждане старше 14 лет.
сегодня в 11:50
  |  Общество
7 декабря в Челябинской областной универсальной научной библиотеке пройдет написание Всероссийского правового диктанта. Начало опроса — в 12:00.

Правовой диктант проводится в России с 2016 года. Его цель — выявить проблемы в сфере правовой грамотности россиян. Каждый желающий может ответить на специально подготовленные вопросы, чтобы узнать уровень своей правовой подкованности. Вопросы в тесте специально рассчитаны на базовые знания гражданина, и связаны с ситуациями, с которыми люди сталкиваются постоянно.

По итогам проекта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на существенное повышение уровня правовой грамотности граждан РФ. — сказано на официальном сайте диктанта.

На этом же сайте можно заполнить электронную заявку на участие в диктанте.

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