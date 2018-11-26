/ Жители области могут написать Всероссийский правовой диктант

Правовой диктант проводится в России с 2016 года. Его цель — выявить проблемы в сфере правовой грамотности россиян. Каждый желающий может ответить на специально подготовленные вопросы, чтобы узнать уровень своей правовой подкованности. Вопросы в тесте специально рассчитаны на базовые знания гражданина, и связаны с ситуациями, с которыми люди сталкиваются постоянно.
По итогам проекта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на существенное повышение уровня правовой грамотности граждан РФ. — сказано на официальном сайте диктанта.
На этом же сайте можно заполнить электронную заявку на участие в диктанте.