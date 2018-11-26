/ Жители области могут написать Всероссийский правовой диктант

Проверить себя на юридическую грамотность смогут граждане старше 14 лет.

7 декабря в Челябинской областной универсальной научной библиотеке пройдет написание Всероссийского правового диктанта. Начало опроса — в 12:00.

Правовой диктант проводится в России с 2016 года. Его цель — выявить проблемы в сфере правовой грамотности россиян. Каждый желающий может ответить на специально подготовленные вопросы, чтобы узнать уровень своей правовой подкованности. Вопросы в тесте специально рассчитаны на базовые знания гражданина, и связаны с ситуациями, с которыми люди сталкиваются постоянно.

По итогам проекта будут сформулированы предложения для органов государственной власти, направленные на существенное повышение уровня правовой грамотности граждан РФ. — сказано на официальном сайте диктанта.

На этом же сайте можно заполнить электронную заявку на участие в диктанте.