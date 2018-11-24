/ В Коркино впервые пройдет «Тотальный диктант»

Акция проводится в России с 2004 года.

Коркино стало участником всероссийской акции «Тотальный Диктант». Мероприятие, которое проходит в России с 2004 года, впервые официально пройдет в городе горняков.

В 2019 году впервые к акции присоединится и наш город. Приглашаем вас 13 апреля 2019 года в 13−00 в Межпоселенческую центральную библиотеку. И помните — быть грамотным — это модно! — говорится в сообщении организаторов.

Первый «Тотальный Диктант» прошел в нашей стране в стенах Новосибирского государственного университета. С тех пор в акции принимает участие более тысячи городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. В разное время тексты для события писали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Андрей Усачев, Леонид Юзефович, Захар Прилепин. Автором для будущего диктанта стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.