/ Южноуральцев приглашают познакомиться с создателем «Тотального диктанта»

Он расскажет историю появления популярной акции.

Лекция основателя «Тотального диктанта» Ильи Стахеева пройдет в Челябинске 13 февраля. Он расскажет о том, как появилась идея создания акции, ее предназначение и положительное влияние, а также побеседует об актуальных вопросах функционирования русского языка.

Мероприятие будет интересно тем, кто любит Тотальный диктант и хочет больше узнать о нем. Именно Илья придумал название «Тотальный диктант» и стоял у истоков акции, поэтому встретиться с ним полезно и организаторам, и просто интересующимся гражданам. Надеемся, рассказ спикера еще больше подогреет интерес к Тотальному диктанту в Челябинске. Время для лекции выбрано очень символичное — ровно за два месяца до очередной тотальной проверки грамотности. — рассказывает координатор проекта в Челябинске Зоя Потапова.

Илье Стахееву можно будет задать интересующие вопросы, узнать, как проходит диктант в других городах и как его организовывает Штаб.

Посетить лекцию можно 13 февраля в 19:30 в Лектории К Ц 11 (ул.Клары Цеткин, 11). Предварительная запись обязательна, записаться можно здесь.