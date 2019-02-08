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/ Южноуральцев приглашают познакомиться с создателем «Тотального диктанта»

Южноуральцев приглашают познакомиться с создателем «Тотального диктанта»

Он расскажет историю появления популярной акции.
сегодня в 13:16
  |  Общество

Лекция основателя «Тотального диктанта» Ильи Стахеева пройдет в Челябинске 13 февраля. Он расскажет о том, как появилась идея создания акции, ее предназначение и положительное влияние, а также побеседует об актуальных вопросах функционирования русского языка.

Мероприятие будет интересно тем, кто любит Тотальный диктант и хочет больше узнать о нем. Именно Илья придумал название «Тотальный диктант» и стоял у истоков акции, поэтому встретиться с ним полезно и организаторам, и просто интересующимся гражданам. Надеемся, рассказ спикера еще больше подогреет интерес к Тотальному диктанту в Челябинске. Время для лекции выбрано очень символичное — ровно за два месяца до очередной тотальной проверки грамотности. —  рассказывает координатор проекта в Челябинске Зоя Потапова.

Илье Стахееву можно будет задать интересующие вопросы, узнать, как проходит диктант в других городах и как его организовывает Штаб.

Посетить лекцию можно 13 февраля в 19:30 в Лектории К Ц 11 (ул.Клары Цеткин, 11). Предварительная запись обязательна, записаться можно здесь.

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