«Тот, кто все чинит»: в Челябинской области дети нарисовали чиновников

Получившиеся шедевры объединят в экспозицию и презентуют южноуральцам.

В следующую среду, 9 декабря, на сайте Управления государственной службы и противодействия коррупции правительства Челябинской области откроется необычная онлайн-выставка «Чиновник глазами детей». Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Мы провели конкурс среди дошкольников, школьников и студентов. Конечно, детский взгляд всегда искренен, открыт и вызывает интерес взрослых. К примеру, совсем маленькие дети не боятся признаваться, что их мама — чиновник. Они искренне полагают, что чиновник — это тот, кто все чинит. Студенты представили более глубокий и серьезный подход, который нужно принимать во внимание всем чиновникам», — говорит первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Работы выполнены в разных техниках: акварель, гуашь, карандаш. И представлены на конкурс в разных номинациях: «Чиновник творит добро», «Государственная служба — это важно!», «Реальная помощь чиновника» и «Государственная служба — 2030».



Конкурс должен был привлечь внимание подрастающего поколения к деятельности государственных служащих, а также формировать нетерпимое отношение к коррупции. И это, судя по работам детей, получилось.