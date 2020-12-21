На счета семей из Челябинской области начали поступать президентские пять тысяч

Рассказываем, кому уже пришли деньги

«Уже сегодня деньги были перечислены всем семьям Челябинской области, кто уже ранее получал единовременное пособие на детей до трех лет или на детей от трех до 16 лет. Деньги не дошли только до тех, у кого поменялись банковские реквизиты. И до тех, кто ранее не получал подобных выплат, а потому не включен в соответствующий реестр»,

— рассказали информационному агентству «Первое областное» в пресс-службе Челябинского отделения ПФР.

Семьи с детьми до семи лет включительно начали получать единовременную выплату на детей. Президент страны Владимир Путин пообещал ее на прошлой неделе как небольшой подарок от государства к Новому году.По данным местного Пенсионного фонда, в Челябинской области проживают более 310 тысяч семей, где есть дети до семи лет. Новая выплата положена детям, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Выплата начисляется автоматически.

Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. Заявление также понадобится, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет.

Подать заявление на новогоднюю выплату можно до 1 апреля 2021 года в личном кабинете на портале Госуслуг или в клиентских службах ПФР. В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда также размещены необходимые разъяснения о выплатах иответы на часто задаваемые вопросы.