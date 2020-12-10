Больше тысячи сирот из Челябинской области обрели семью

Региональный Минсоц озвучил итоги работы за 2020 год.

В уходящем году на Южном Урале 1 362 ребенка вернулись к родным родителям из приютов и обрели приёмную семью, сообщает пресс-служба Министерства социальных отношений Челябинской области.

В настоящее время в Челябинской области 6 919 детей-сирот находятся под опекой и 3 504 ребенка проживают в 2 279 приёмных семьях. В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются 1 856 детей.

Приёмные семьи могут рассчитывать на следующие виды поддержки:

— ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (10 661,0 рубля);

— вознаграждение за воспитание приёмного ребенка (ежемесячная выплата в размере 5 474,45 рубля); единовременная денежная выплата при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (158 201,5 рубля);

— и другие.

Подробнее узнать о мерах соцподдержки приёмных семей в Челябинской области можно на сайте ведомства.

Большое внимание уделяется вопросу обеспечения жильем детей-сирот. На эти цели в 2020 году первоначально было направлено 737 миллионов рублей. Учитывая сложившуюся ситуацию по количеству детей-сирот в очереди, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером было принято решение о выделении дополнительных 107 миллионов рублей. Уже израсходовано более 562 миллионов рублей и приобретено 658 жилых помещений, а также заключено 82 контракта на сумму 80 миллионов рублей. Таким образом до конца года в рамках выделенных средств планируется приобрести 943 жилых помещения.

