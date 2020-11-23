В Челябинской области дети, чьи родители заболели COVID-19, не останутся без присмотра

В регионе разработали новую меру социальной поддержки.

Новую меру социальной поддержки для людей в сложной жизненной ситуации разработали в Челябинской области. Теперь нуждающихся, чьи родственники госпитализированы, могут разместить в учреждениях соцобслуживания. Об этом сайту «Первый областной» сообщили в правительстве региона.



«Если у госпитализированных южноуральцев остаются дома без присмотра дети или нуждающиеся в постоянном уходе родственники, их будут направлять в стационарные учреждения социальной защиты населения. Алгоритм такой процедуры совместно разработали Министерство социальных отношений и Министерство здравоохранения Челябинской области»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства Челябинской области.





В случае если вас госпитализируют в больницу, а дома остаются близкие, за которыми нужен постоянный уход, необходимо сообщить о проблеме по телефонам «03», «103» или «112» и дождаться приезда сотрудников социальных служб. Они организуют для родственников с инвалидностью соцобслуживание на дому или в учреждении. Также разместить в последнем можно и ребёнка. Более подробно с порядком действий можно ознакомиться на инфографике.