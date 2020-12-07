В Челябинске всё ещё не введён в эксплуатацию детский сад в микрорайоне № 48

При этом уже начались подготовительные работы по строительству трёх новых учреждений.

В Челябинске один из детских садов, ввод которого запланирован на этот год, всё ещё не сдан. Речь идёт о дошкольном образовательном учреждении в микрорайоне № 48. При этом подрядчики уже начали подготовительные работы по трём новым детским садам, ввод в эксплуатацию которых запланирован на следующий год. Подробнее рассказал заместитель главы Челябинска по строительству Владимир Шамне в ходе аппаратного совещания.

«В настоящее время в работе у нас находится один детский сад, ввод которого запланирован в текущем году. Это детский сад на 200 мест в микрорайоне № 48. По этому объекту завершаются работы по внутренним инженерным сетям, ведутся внутренние отделочные работы, работы по устройству полов»,— сообщил чиновник.

При этом, по его словам, начаты подготовительные работы по строительству трёх детских садов, ввод которых запланирован на 2021 год. Это детский сад на 120 мест по улице Горького, 25а, детский сад на 290 мест по улице Гранитной, 4 и детский сад на 260 мест по улице Хариса Юсупова.

«По первым двум объектам ведутся работы по сносу старых зданий, по третьему — планируется заключить контракт на строительно-монтажные работы на этой неделе»,— добавил Владимир Шамне.

Отметим, ранее глава Челябинска Наталья Котова давала чиновнику поручение взять на контроль строительство детского сада в микрорайоне № 48, чтобы все работы были завершены в конце ноября. Однако подрядчик так и не успел уложиться в срок.