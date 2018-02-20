/ «Точка кипения» для инноваторов открывается в Челябинске

Площадка расположилась на базе IT-парка.

Пространство для коллективной работы откроется в Челябинске. Площадка для инноваций расположилась в IT-парке на северо-западе города. Презентация проекта состоится на форуме 26 и 27 февраля.

Масштабное мероприятие включит в себя лекции и тренинги для бизнес-сообщества, дискуссии и семинары на актуальные темы, в том числе развитие человеческого капитала, открытые уроки по программированию, креатив-бой, то есть интеллектуальное соревнования, выставку робототехники и многое другое. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель руководителя Аппарата Общественной палаты Челябинской области Елена Шубина.

Отметим, что формат «Точка кипения» разработан Агентством стратегических инициатив и реализуется с 2014 года. Проект предусматривает свободное общение лидеров проектов и возможность получения консультаций в экспертной среде.

