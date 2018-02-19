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/ Борис Дубровский поручил подготовить «дорожную карту» по итогам инвестфорума в Сочи

Борис Дубровский поручил подготовить «дорожную карту» по итогам инвестфорума в Сочи

Губернатор Челябинской области подвел итоги поездки.
сегодня в 16:48
  |  Политика

Сегодня, 19 февраля, губернатор Челябинской области подвел итоги рабочей поездки на Российский инвестиционный форум «Сочи-2018». Борис Дубровский рассказал о заключенных соглашениях и основных проектах, которые готовятся к реализации в регионе. Среди них — строительство ледовой арены «Высота» в Озерске, места для детей чебаркульских военных в детсадах, инвестпроект в Верхнем Уфалее на 20 миллионов рублей, а также меморандум о сотрудничестве с Внешэкономбанком и «Агентством стратегических инициатив».

Глава региона отметил, что по итогам работы делегации Челябинской области на инвестиционном форуме «Сочи-2018» будет составлен протокол поручений и «дорожная карта» по реализации достигнутых решений на переговорах, которые прошли в рамках форума. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства региона.

Также в ходе аппаратного совещания озвучен индекс промышленного производства Челябинской области за январь 2018 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель возрос в следующих направлениях: по полезным ископаемым +7,4%, обрабатывающая промышленность +18,5%, автотранспортные средства +10,8%, металлургия +13,6%.

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18:18, 19.02.2018
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