/ Борис Дубровский: «Режим ТОСЭР даст рывок Миассу»

Работа над заявкой уже началась.

Большой потенциал для инвесторов видят в Миассе. Этот город, по мнению областного правительства, нуждается в статусе ТОСЭР. Именно в качестве территории опережающего развития Миасс может выбраться из проблем политического характера, с которыми борется уже несколько лет. Поэтому работа над заявкой уже идет.

Режим ТОСЭР, если мы его здесь получим, даст рывок городу. Это территория, которая может проявить максимальные возможности. Чтобы это произошло, надо, чтобы было общее понимание у всех жителей. В городе надо будет проводить огромную работу, это будет задача и главы, и правительства Челябинской области. — сообщил сайту «Первый областной» губернатор Борис Дубровский.

Напомним, сейчас статус ТОСЭР присвоили двум закрытым городам — Озерску и Снежинску. Тем же могут похвастаться Верхний Уфалей и Бакал. Они находились в тяжелой ситуации, когда получили шанс на развитие. Приходит инвесторов снизил уровень безработицы и поднял престижность городов.