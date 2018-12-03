/ Нового резидента ТОСЭР в Верхнем Уфалее представил Борис Дубровский

«В город приходят инвесторы, появляются новые проекты и, самое главное, новые рабочие места», — заявил губернатор.

Компания НПП «Микрон», которая займется производством микрокальцита, станет четвертым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Верхний Уфалей».

ТОСЭР — экономическая зона со льготными налоговыми условиями и другими привилегиями, которая создана для того, чтобы привлечь инвестиции и дать ускорение развитию экономики, с целью улучшения жизни населения.

Та работа, которую после остановки градообразующего предприятия в Верхнем Уфалее планомерно ведет правительство Челябинской области, приводит к положительным результатам. В город приходят инвесторы, появляются новые проекты и, самое главное, новые рабочие места. Четвертым предприятием, который получил статус резидента ТОСЭР в Верхнем Уфалее, на днях стала компания «НПП Микрон». Задача, которая стоит перед экономическим блоком правительства — продолжить активный поиск инвесторов. — прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

При реализации проекта по производству микрокальцита компания «НПП Микрон» планирует вложить более 50 миллионов рублей. В городе появится 30 новых рабочих мест.