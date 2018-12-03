Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.29 -0.24 75.39 -0.36
Челябинск
сейчас
 
-9 °C
завтра
 
-10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Нового резидента ТОСЭР в Верхнем Уфалее представил Борис Дубровский

Нового резидента ТОСЭР в Верхнем Уфалее представил Борис Дубровский

«В город приходят инвесторы, появляются новые проекты и, самое главное, новые рабочие места», — заявил губернатор.
сегодня в 20:14
  |  Общество
Компания НПП «Микрон», которая займется производством микрокальцита, станет четвертым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Верхний Уфалей».

ТОСЭР — экономическая зона со льготными налоговыми условиями и другими привилегиями, которая создана для того, чтобы привлечь инвестиции и дать ускорение развитию экономики, с целью улучшения жизни населения.

Та работа, которую после остановки градообразующего предприятия в Верхнем Уфалее планомерно ведет правительство Челябинской области, приводит к положительным результатам. В город приходят инвесторы, появляются новые проекты и, самое главное, новые рабочие места. Четвертым предприятием, который получил статус резидента ТОСЭР в Верхнем Уфалее, на днях стала компания «НПП Микрон». Задача, которая стоит перед экономическим блоком правительства — продолжить активный поиск инвесторов. — прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

При реализации проекта по производству микрокальцита компания «НПП Микрон» планирует вложить более 50 миллионов рублей. В городе появится 30 новых рабочих мест.

Общество
Производитель спецмашин стал первым резидентом ТОСЭР «Снежинск»
15.08.2018
Производитель спецмашин стал первым резидентом ТОСЭР «Снежинск»
Общество
Борис Дубровский: «Режим ТОСЭР даст рывок Миассу»
13.08.2018
Борис Дубровский: «Режим ТОСЭР даст рывок Миассу»
Общество
«Город с большими перспективами». Миасс может получить статус ТОСЭР
23.07.2018
«Город с большими перспективами». Миасс может получить статус ТОСЭР
Общество
Деревообрабатывающее предприятие и производство уличных комплексов стали новыми резидентами ТОСЭР
17.04.2018
Деревообрабатывающее предприятие и производство уличных комплексов стали новыми резидентами ТОСЭР
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Нового резидента ТОСЭР в Верхнем Уфалее представил Борис Дубровский
сегодня в 20:14
Нового резидента ТОСЭР в Верхнем Уфалее представил Борис Дубровский
Общество
Праздничная искра вспыхнет в каждом южноуральском городе
сегодня в 17:53
Праздничная искра вспыхнет в каждом южноуральском городе
Происшествия
Безработный магнитогорец пытался разбогатеть на краже забора
сегодня в 17:28
Безработный магнитогорец пытался разбогатеть на краже забора
Общество
«Телетрапов будет четыре»: о нововведениях в аэропорту рассказал его гендиректор
сегодня в 16:42
«Телетрапов будет четыре»: о нововведениях в аэропорту рассказал его гендиректор
Общество
Красавица-корреспондент микст-зоны «Трактора» стала «Мисс-Урал 2018»
сегодня в 16:24
Красавица-корреспондент микст-зоны «Трактора» стала «Мисс-Урал 2018»
ШОС и БРИКС
О готовности Челябинска к проведению Первого Форума глав регионов ШОС рассказал Борис Дубровский
сегодня в 15:33
О готовности Челябинска к проведению Первого Форума глав регионов ШОС рассказал Борис Дубровский
Происшествия
Мужчину, не сумевшего расплатиться украденной карточкой за алкоголь, ищут в Челябинске
сегодня в 15:27
Мужчину, не сумевшего расплатиться украденной карточкой за алкоголь, ищут в Челябинске
Происшествия
Огонь по пьяному угонщику открыли южноуральские полицейские
сегодня в 14:54
Огонь по пьяному угонщику открыли южноуральские полицейские
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6