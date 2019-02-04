/ Мэр Миасса отметил важность получения городом статуса ТОСЭР

Этот вопрос они обсудили с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Глава Миасса Григорий Тонких и губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудили возможность города получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Для Миасса это серьезный шаг к увеличению численности рабочих мест, а также к совершенствованию города.

Для города статус этот очень важен, важен для тех предприятий, которые будут вкладывать деньги и инвестиции в город. — отметил Григорий Тонких.

Напомним, что в Челябинской области четыре города уже получили статус ТОСЭР. В них активно приходят инвесторы и реализуются новые проекты.