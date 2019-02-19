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/ Первый резидент ТОСЭР в Снежинске вышел на плановую производственную мощность

Первый резидент ТОСЭР в Снежинске вышел на плановую производственную мощность

Благодаря поддержке правительства компания может сконцентрироваться на своем развитии.
сегодня в 17:12
  |  Общество

Первый резидент ТОСЭР в Снежинске, компания ООО «СТК Развитие», объявила о своем выходе на плановую производственную мощность. Путь до полномасштабного производства организация прошла за полгода. Сегодня, 19 февраля, состоялась презентация резидента.

30 новых рабочих мест, которые были заявлены предприятием, появятся уже летом. На данный момент в ООО «СТК Развитие» работают 16 человек.

На текущий момент мы вышли на плановую производственную мощность по разработке и изготовлению систем автоматизации и управления измерительных установок типа АГЗУ. В стадии завершения конструкторско-технологическая инновационная разработка специального стенда, позволяющего имитировать реальные условия эксплуатации производимых установок и тем самым исключать возможные ошибки сборочного производства. Благодаря особому статусу резидента ТОСЭР, поддержке местных властей и областного правительства у нас есть возможность сконцентрировать максимум средств и усилий на развитии компании. — прокомментировал генеральный директор ООО «СТК Развитие» Виталий Прокофьев.

«СТК Развитие» получило статус резидента в августе 2018 года. Оно занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами для предприятий нефтегазовой отрасли. За полгода предприятие развернуло полномасштабное производство «с нуля».

Ключевое условие роста экономики региона — создание новых высокопроизводительных рабочих мест на новых производствах. Первое требование, которое мы всегда ставим перед бизнесом, и резидентами ТОСЭР в том числе, — это создание максимально возможного числа вакантных должностей. Ну и обязательно следим за тем, чтобы компании выполняли обещания, данные в момент захода в территории. — прокомментировал министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

Отметим, что статус ТОСЭР Снежинск получил в начале 2018 года. Вместе с ним территорией опережающего развития стал другой «закрытый» город — Озерск.

Связываю большие надежды с тем, что наши ЗАТО получили статус территорий опережающего развития. В них изначально сосредоточен потенциал для наукоемких производств, технологичных проектов, развития современных технологий. Каждый из таких проектов связан с созданием новых высокопроизводительных рабочих мест и выпуском востребованной на российском рынке продукции. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Всего в Челябинской области четыре ТОСЭР: Бакал, Верхний Уфалей, Снежинск, Озерск.

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