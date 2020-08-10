Торжественное открытие стелы с обратным отсчетом до выборов состоялось в Челябинске

Стелу разместили на главной пешеходной улице города.

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В Челябинске сегодня, 10 августа 2020 года, состоялось торжественное открытие стелы с обратным отсчетом времени до предстоящих выборов депутатов Законодательного собрания региона.



«По команде заместителя председателя избирательной комиссии Елена Шубина на электронном табло стелы включился обратный отсчет времени до даты Единого дня голосования — 13 сентября 2020 года», — сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Челябинской области.

Стела, размещенная в центре пешеходной улицы Кирова уже работает, на табло уже загорелась цифра с количеством дней оставшихся до даты голосования.