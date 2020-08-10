Избирком Челябинской области проведет жеребьевку бесплатного эфирного времени перед выборами

Разделение пройдет между региональными СМИ.

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Избирательная комиссия Челябинской области объявила о проведении жеребьевки публикаций в средствах массовой информации перед грядущими выборами в Законодательное собрание.

«12 августа 2020 года в 10:00 часов в избирательной комиссии Челябинской области будет проводиться жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени в региональных государственных организациях телерадиовещания и бесплатной печатной площади в региональных государственных периодических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Избиркома.

Напомним, что выборы в Заксобрание Челябинской области пройдут уже в сентябре 2020 года. Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, проголосовать южноуральцы смогут 11, 12 и 13 сентября 2020 года.