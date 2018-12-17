/ Легенды челябинского хоккея почтили память Валерия Белоусова

Сегодня легендарному тренеры исполнилось бы 70 лет.

Сегодня, 17 декабря, 70 лет исполнилось бы Валерию Белоусову — легендарному тренеру и игроку, лучшему снайперу в истории челябинского хоккея, главному тренеру челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда». Именно Валерий Белоусов в качестве главного тренера привел «Трактор» к наивысшему достижению в истории клуба — серебряным медалям розыгрыша Кубка Гагарина — 2013.

Сегодня семья, друзья и ветераны челябинского хоккея провели памятное мероприятие. Были возложены цветы к могиле Валерия Белоусова на Митрофановском кладбище Челябинска и у барельефа тренера на ледовой арене «Трактор». Как отметил директор «черно-белых» Иван Сеничев, имя Валерия Белоусова еще долго будет в памяти всех любителей хоккея.

Жаль, что так рано уходят такие по-настоящему талантливые люди. Уходят на пике мастерства, оставляя добрую память и чувство огромной потери. Валерий Константинович Белоусов — действительно легендарный игрок и тренер. Где Белоусов — там победа! Его помнит вся страна, все города, где Валерий Константинович работал и побеждал. Омск, Магнитогорск, и, конечно же, родной Челябинск, с которым так много связано. Здесь его именем названа Ледовая Арена «Трактор», здесь многие и многие люди хранят память о Белоусове. Не зря говорят — человек жив до тех пор, пока его помнят. — цитирует функционера пресс-служба «Трактора».

Человеческие качества Валерия Белоусова отметил и председатель Совета ветеранов хоккея Челябинской области Анатолий Картаев.

Мы всегда в эти дни собирались вместе, отмечали дни рождения Валеры и Коли Макарова. Валера и сейчас продолжает быть с нами, видит, и наблюдает за всем. Всю жизнь он был в хоккее. Мощный мужик. Великолепный человек. — рассказал Анатолий Картаев.

А вдова Валерия Белоусова Нина Белоусова поблагодарила всех, кто пришел почтить память ее супруга.

На душе сегодня стало легче. Столько друзей пришло. Очень благодарна всем за этот день. Мы вместе посмотрели фильм. Хотелось бы, чтобы как можно больше молодежи и совсем юных хоккеистов увидели этот фильм. Думаю, им важно понимать, как надо отдаваться любимому делу. — сказала Нина Белоусова.

Сегодня, 17 декабря, в 20:00, перед матчем «Трактор» — «Нефтехимик», телеканал ОТВ покажет фильм «Константиныч». Лента посвящена памяти Валерия Белоусова. Фильм рассказывает о хоккейном становлении лучшего игрока и тренера в истории челябинского клуба, вспоминает основные моменты его игровой карьеры, отмечает самые громкие победы великого тренера на российской и международной арене.