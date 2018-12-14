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/ Масштабные и длинные выходные ждут россиян в 2019 году

Масштабные и длинные выходные ждут россиян в 2019 году

Рассказываем, сколько праздников будет в следующем году.
сегодня в 20:20
  |  Общество

Масштабные новогодние праздники ждут жителей России. Так, согласно постановлению правительства, новогодние каникулы продлятся с воскресенья, 30 декабря, по вторник, 8 января. В общей сложности новогодние праздники составят 10 дней.

Поскольку 5 и 6 января выпадают на выходные дни, автоматически добавляются пара дней отдыха 2 и 3 мая. Та же участь касается и 23 февраля, вместо этой даты россиянам предлагается отдохнуть в пятницу, 10 мая. При этом майские праздники будут разделены тремя рабочими днями 6 — 8 мая.

Всего в наступающем году у жителей России будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Помимо новогодних и майских праздников люди будут отдыхать 23 — 24 февраля, 8−10 марта, 12 июня и 2−4 ноября.

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