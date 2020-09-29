Ирина Гехт попросила о помощи старшекурсников медицинских колледжей и ВУЗов

Первый вице-губернатор отметила, что ситуацию с коронавирусом осложняют сезонные заболевания.

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Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт обратилась к студентам старших курсов южноуральских медицинских колледжей и ВУЗов. Замглавы региона попросила их о помощи. Как отметила Ирина Гехт, ситуация по COVID-19 осложняется ростом сезонных заболеваний, число вызовов скорой и неотложной помощи растёт, а участковые службы вынуждены работать на пределе.



«Хочу обратиться к студентам старших курсов медицинских колледжей и ВУЗов. Друзья, нужна ваша помощь на госпитальных базах и в поликлиниках. Вызова, ввод данных в систему, телефонное консультирование помогут врачам и медицинским сестрам. Важна и нужна любая поддержка»,— написала на своей странице в Facebook первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Отметим, что по официальным данным министерства здравоохранения Челябинской области, на утро вторника, 29 сентября, число больных COVID-19 в регионе составляет 16 655 человек. 83 из них выявили за прошедшие сутки, кроме того, инфекцию нашли у трех школьников. За все время от вируса вылечились 12 773 южноуральца, 7 из которых — за минувшие 24 часа. За весь период пандемии COVID-19, как основное или сопутствующее заболевание, был выявлен у 479 умерших.