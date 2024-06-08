Крупный град прошел в Челябинской области

Сильная непогода затронула преимущественно южные районы региона

Сегодня, 8 июня, в ряде районов Челябинской области прошел ураган с ливнями и крупным градом. Как ИА «Первое областное» сообщила жительница Агаповского района, крупный град повредил автомобили и веранды.

«Я была дома. Вдруг все потемнело, я подошла к окну и увидела торнадо. Прямо как в американских фильмах! Страшно, конечно. Потом начался ливень с градом. Град размером с голубиное яйцо, наверное. Машины помяты, стекла разбиты. Многие пишут, что крыши посрывало, но у нас такого не было»,— поделилась жительница поселка Наваринка.

В социальных сетях также сообщают, что ливень с крупным градом прошел и под Магнитогорском.

Местные жители также засняли торнадо. Он прошелся по Агаповскому и Нагайбакскому районам. 10 сел под Агаповской остались без электричества.