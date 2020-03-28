Торговые комплексы Челябинска приостанавливают работу

Открытыми в них останутся только супермаркеты и аптеки.

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Сегодня, 28 марта, торговые центры и комплексы Челябинска начали закрываться. Это связано с ограничениями, которые вводятся в регионе и во всей России в связи с распространением коронавируса. Приостановят работу все фитнес-центры, кафе, рестораны, магазины и санатории. ТРК областного центра уже начали выполнять распоряжение губернатора.

Так ТРК «Родник» уже приостановил работу. Посетить в нем теперь можно только «Ашан», «Детский мир» и аптеку. В «Алмазе» работать продолжат «Лента», «Детский мир» и аптечный пункт.

«ТРК „Горки“ временно приостанавливает работу. До 5 апреля торгово-развлекательный комплекс будет действовать в особом режиме: работать будут только „Лента“ и аптека», — сообщает телеграм-канал «Коронавирус. Челябинск».

Подобная ситуация в настоящее время наблюдается и в ТРК «КУБа» и «Урал». В первом теперь открыты только «SPAR» и "«Дочки Сыночки», а во втором лишь «Магнит. Семейный». В «Фокусе» продолжают работать «SPAR» и «Аптека от склада».

Если возникнет крайняя необходимость в приобретении товаров, которые эти торговые точки не реализуют, следует воспользоваться покупками в онлайн магазинах.

Напомним, по распоряжению губернатора Челябинской области с 28 марта по 5 апреля работать на территории региона будут только продуктовые магазины и магазины реализующие товары первой необходимости, а также аптеки. Жителям настоятельно рекомендуют оставаться дома и ограничить круг общения. Ограничительные меры введены с одной целью — предотвратить распространение коронавирусной инфекции на территории региона.