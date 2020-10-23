Губернатор Челябинской области предложил обмениваться опытом по производству вакцины от коронавируса

Это позволит эффективно реагировать на новые вызовы, добавил Алексей Текслер.

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Алексей Текслер предложил обмениваться опытом по созданию вакцины от коронавируса. Губернатор отметил значимость гуманитарного сотрудничества в период пандемии. По словам главы региона, важно делиться опытом, в дальнейшем это позволит эффективно реагировать на новые вызовы, такие как вакцинация от коронавируса.



«Мы предлагаем создавать кооперационные цепочки по производству вакцины в регионах стран ШОС. Тем более в нашей стране уже зарегистрированы две вакцины, идет работа над третьей вакциной от COVID-19. Также предлагаем рассмотреть возможность ведения единой информационной политики в части вакцинации населения на пространстве ШОС»,— заявил Алексей Текслер.

Также губернатор Челябинской области предложил странам ШОС обмениваться опытом врачей, которые борются с COVID-19. По словам Алексея Текслера, эта инициатива должна быть интересна каждой из стран.

«Предлагаю при содействии партий развивать обмен специалистами не только в сфере медицины, но и в сфере культуры и образования: проводить совместные онлайн-проекты, научные конференции, просветительские мероприятия. Важно открыто и понятно делиться методами, разработками, помогать друг другу»,— добавил губернатор Челябинской области.

Напомним, сегодня, 23 октября, глава Челябинской области выступил с докладом на пленарном заседании форума «ШОС+». Алексей Текслер отметил важность развития торгово-экономических связей между странами содружества. Добавим, в рамках пленарного заседания участники обсудили возможность создания межрегиональных инвестиционных проектов. Расширение сфер может позволить использовать специфику каждого из регионов.