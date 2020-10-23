Алексей Текслер предложил создавать дополнительные программы студенческих обменов

С такой инициативой губернатор выступил в рамках заседания форума «ШОС+».

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Создание новых программ по обмену студентов предложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках пленарного заседания Международного межпартийного форума «ШОС+».

По словам главы региона, одной из важнейших задач перед странами ШОС стоит поддержка молодежи и ее инициатив.

«Молодежь наших стран хочет общаться. Предлагаем при поддержке партии создавать дополнительные программы сотруднических обменов, в том числе на базе Университета ШОС. Пока, при ограничениях на передвижение, более активно развивать совместные онлайн образовательные проекты», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор отметил, что сотрудничество необходимо расширять и в рамках взаимодействия молодежных организаций. Это направление можно развивать с помощью включения в Молодежный совет при ШОС представителей молодежных партийных объединений.