Создание новых программ по обмену студентов предложил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках пленарного заседания Международного межпартийного форума «ШОС+».
По словам главы региона, одной из важнейших задач перед странами ШОС стоит поддержка молодежи и ее инициатив.
«Молодежь наших стран хочет общаться. Предлагаем при поддержке партии создавать дополнительные программы сотруднических обменов, в том числе на базе Университета ШОС. Пока, при ограничениях на передвижение, более активно развивать совместные онлайн образовательные проекты», — подчеркнул Алексей Текслер.
Также губернатор отметил, что сотрудничество необходимо расширять и в рамках взаимодействия молодежных организаций. Это направление можно развивать с помощью включения в Молодежный совет при ШОС представителей молодежных партийных объединений.